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传奇男星亚兰德伦辞世 曾受邀来台为金马颁奖

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（法新社巴黎18日电） 被誉为「法国第一美男子」的传奇男星亚兰德伦（Alain Delon）不敌病魔在夜间离世，享寿88岁。亚兰德伦曾出演「阳光普照」、「午后七点零七分」等经典电影，还曾受邀来台湾为金马奖颁奖。

亚兰德伦的孩子今天发布声明告诉法新社，他们与亚兰德伦的爱犬「极其悲恸地宣布父亲辞世」，并称「他是在杜希（Douchy）的家中安详离世，3个孩子与家人随侍在侧」。

声明也请外界给予他们一点私人空间。

亚兰德伦在1960年惊悚片「阳光普照」（Purple Noon）、1967年犯罪片「午后七点零七分」（Le Samoura?）等经典电影担纲主演。

1981年，第18届金马奖在高雄文化中心举办，亚兰德伦获邀颁发最佳女配角奖。

亚兰德伦自1990年代起就很少出现在大银幕上。去年亚兰德伦的3个孩子控告他的居家助理罗林（Hiromi Rollin）有骚扰和威胁行为，让亚兰德伦的名字再度登上媒体头条。

亚兰德伦2019年中风；当年5月在坎城影展（Cannes Film Festival）获颁荣誉金棕榈奖（Honorary Palme d’Or），是他最后一次盛装在红毯上公开露面。

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