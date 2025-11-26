传川普特使曾就乌克兰和平协议向普丁提建议

（法新社华盛顿25日电） 根据彭博今天发布的对话纪录，美国总统川普特使魏科夫曾向克里姆林宫资深官员建议俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）应该如何向川普提出乌克兰和平协议。

10月中旬的这通电话，似乎与获得川普背书的28点和平计画起源有关。外界普遍认为这项提案偏袒莫斯科，因其要求乌克兰做出重大领土让步，并承诺不加入北大西洋公约组织（NATO）。

彭博（Bloomberg News）根据魏科夫（Steve Witkoff）与普丁外交顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的通话录音，整理出这份逐字稿，但未说明他们是从何处取得这段录音。

根据对话纪录，魏科夫在通话中表示，他相信俄罗斯「一直想要达成和平协议」，并称他对「普丁总统怀抱最深的敬意」。俄罗斯2022年2月发动全面入侵，挑起俄乌战争。

魏科夫当时建议鄂夏柯夫，普丁稍后与川普通话时，应就最近达成的加萨停火协议对川普表达赞赏，说「你尊重他是一位和平主义者，你真的很高兴看见停火」。

魏科夫也建议为乌克兰制定一项20点和平方案，「就像我们在加萨所做的那样」，并敦促普丁向川普提出相关计画。

他对鄂夏柯夫说：「我认为…总统会给我很大的空间与裁量权来达成协议。」

川普与普丁在10月16日通电话，川普形容这次通话「极富成效」，并在白宫会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）时，表明他倾向不出售长程战斧（Tomahawk）飞弹给基辅。

魏科夫将在莫斯科与普丁讨论新版和平提案，川普表示目前「仅剩少数几点存在分歧」。

白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）回应这份通话纪录时表示，这恰恰证明了魏科夫「几乎每天都在与俄罗斯与乌克兰官员对话，以促成和平，而这正是川普总统任命他去做的事情」。（编译：刘文瑜）