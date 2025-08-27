传川普相关人士涉嫌分化格陵兰 丹麦召见美国临时代办

afp_tickers

2 分钟

（法新社哥本哈根27日电） 有报导指出，数名与美国总统川普有关的人士进入格陵兰，进行认知渗透，目的是让格陵兰与丹麦的关系恶化。丹麦今天召见美国临时代办讨论这件事。格陵兰是丹麦辖下的自治领土，但美国总统川普希望将其纳入美国控制之下。

自从今年1月重返白宫以来，川普（Donald Trump）多次表示，美国基于安全理由需要格陵兰这座战略位置重要且资源丰富的岛屿，并且不排除以武力取得格陵兰的可能性。

根据1月的民调显示，在格陵兰5万7000名居民中，绝大多数希望从丹麦独立，但不愿意成为美国的一部分。

丹麦公共电视台今天报导，至少有3名与川普关系密切的美国官员近日被发现在格陵兰，试图搜集过去曾引发格陵兰与丹麦之间紧张关系的事件资讯，其中包括丹麦强行安置格陵兰小孩或强制植入避孕器至格陵兰妇女体内。

丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在向法新社发表的声明中说：「我们知道，外部势力持续对格陵兰及其在丹麦王国中的地位表现出兴趣。因此，如果未来我们遭遇外部势力试图影响王国未来的情况，也不足为奇。」

他说：「任何企图干涉王国内政的行为当然都是不可接受的。」他还说，已「要求外交部召见美国临时代办到部里会谈」。