传星国高官买卖豪宅 2部长拟采取法律行动

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（法新新加坡17日电） 新加坡的2名内阁部长表示，他们将针对指称他们买卖豪宅、「污蔑中伤」的报导，对美国财经媒体彭博（Bloomberg）采取法律行动。

彭博本月12日刊登、题为「新加坡豪宅交易变得日益不透明」（Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy）的报导，介绍当地称为「优质洋房」（Good Class Bungalow）的顶级住宅，并称多笔「优质洋房」买卖并未依法申报，这类交易难以追踪，且许多买方都是透过空壳公司或信托基金来购买。

该篇报导另指出，星国内政部长尚穆根（K. Shanmugam）曾将1栋「优质洋房」卖给瑞银信托（UBS Trustees）；人力部长陈诗龙也在星国另个地区买下1户「优质洋房」。

尚穆根与陈诗龙16日表示，他们「严肃看待上述指控」，并分别在脸书（Facebook）发文称，「我们已采纳法律（顾问的）意见，并将针对这篇报导寄发律师函。」

报导并未提及尚穆根与陈诗龙在豪宅交易中有任何不当行为。

尚穆根和另名星国政要、外交部长维文（Vivian Balakrishnan）去年被媒体踢爆租赁优质洋房，并疑似在洽签租约时获得优惠待遇。

星国当局随后展开调查，并于去年7月说明尚穆根与维文并无不法，两人也并未在租房时滥用职权。

长期以来，星国当局对付媒体的态度一直颇为严苛，过去不少国际媒体包括「纽约时报」（The New York Times）与「经济学人」（The Economist）等都曾遭控诽谤。