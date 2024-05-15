传统烹饪法加剧暖化 各国允供22亿美元助转型

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（法新社巴黎14日电） 国际能源总署（International Energy Agency, IEA）今天宣布，各国政府与企业已承诺提供22亿美元（约新台币708亿元），在非洲推广致命性较低、污染较少的烹饪方法。

全球有超过20亿人仍使用简易炉灶，依赖木柴、煤油等燃料烹饪，而接触这些燃料产生的烟是导致早死的主要原因之一。

这些烹调方式还会对地球造成危害，因为能吸收二氧化碳的树林被砍伐用作柴火，燃烧这些肮脏燃料产生的碳排更是造成全球暖化的一大原因。

IEA指出，每年只能筹集到1/3推动全球转向液化石油气（LPG）或电炉等较洁净烹饪方法所需的资金。

在首次举办的「非洲洁净烹调峰会」（Summit on Clean Cooking in Africa）中，来自60个国家的代表、商界和发展领域的领袖承诺提供22亿美元，协助非洲家户对抗这项危害。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）表示：「这场峰会对一项被太多人忽视太久的问题做出坚定的承诺。」峰会由IEA和非洲发展银行（African Development Bank, AfDB）在巴黎共同举办。

承诺的资金有一半多一点来自民间，约30%以公共资金优惠贷款方式提供，其余来自碳信用额度。

但这笔资金仍然不够。IEA表示，每年需要约80亿美元来解决这项有一半发生在非洲的问题，全球却仅筹集到25亿美元左右。

尽管在亚洲已取得进展，4/5的撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）家庭仍依赖木材、木炭、煤炭、动物粪便和农业废弃物等高污染烹饪燃料。

燃烧这些燃料将产生微粒，渗入肺部后会造成癌症或中风等呼吸道及心血管问题。

这项威胁对妇女和孩童来说尤为严峻，而他们花费大量时间捡柴，也影响到受教育或赚取工资的机会。

根据IEA说法，若改用洁净烹调方式，2030年底前每年将可减少15亿公吨的二氧化碳排放，约与船只及飞机去年的排放量相当。

出席峰会的坦尚尼亚总统哈山（Samia Suluhu Hassan）说道：「在非洲成功推动洁净烹调将有助于保护环境、气候、健康，并确保性别平等。」

比罗尔表示，IEA将「严格追踪今天公布的承诺，以确保它们能按时、完全兑现」。