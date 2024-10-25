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传蒲亭与马斯克密谈要求别给台湾星链 克里姆林宫否认

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（法新社莫斯科25日电） 美国「华尔街日报」报导，俄罗斯总统蒲亭自2022年以来，定期与亿万富豪马斯克秘密接触，并要求别开通台湾上空的星链网络服务。但克里姆林宫今天予以否认，说这是假消息。 法新社报导，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「这绝非事实，该报纸刊登的根本就是假消息。」 华尔街日报（The Wall Street Journal）报导，蒲亭（Vladimir Putin）曾与马斯克（Elon Musk）讨论个人与政治事务。

据报导，蒲亭要求马斯克，别启动在台湾上空的星链（Starlink）卫星网路通讯服务，就当是做人情给中国国家领导人习近平。 对此，培斯科夫表示，蒲亭与马斯克曾经联系过，但那是在2022年之前，而且当时两人的接触是透过电话。

他说：「以下是经过事实查证的两人对话。他们（蒲亭与马斯克）谈及更具前瞻性的科技，还有未来的科技，通电话的时间不长不短，这是两人唯一的接触，之后蒲亭与马斯克再也没有联系。所有的说法都是假的。」

培斯科夫说，在美国大选趋近于白热化阶段，华尔街日报这篇报导是另一则极可能造假的故事。

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