伦敦索麦塞宫火灾扑灭 梵谷等大师画作照常展览

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（法新社伦敦18日电） 英国伦敦市中心历史文化景点「索麦塞宫」（Somerset House）西翼屋顶昨天发生火灾，如今火势已获控制；馆内收藏的梵谷、马奈、莫内与塞尚等大师画作也安然无恙。

法新社报导，消防单位获报后，出动约125名消防员和20辆消防车，最终在当地时间晚间7时前控制火势，拯救这座拥有逾450年历史的建筑物。

伦敦消防局（London Fire Brigade）在社群平台X上宣布，「#索麦塞宫的火势现在已获控制，并将开始调查火灾起因。」

索麦塞宫是一座沿着泰晤士河（River Thames）绵延约180公尺长、充满新古典主义风格的艺术、文化和娱乐中心，原本计划于昨天举办霹雳舞比赛。但昨天西翼屋顶上空突然冒出浓烟，消防部门随即接获数十通电话报案。 伦敦消防局助理局长佛斯特（Keeley Foster）告诉媒体记者，「火灾发生在建筑物屋顶的部分区域。建筑物的屋龄及设计起初对消防员的灭火工作构成挑战。」

消防局指出，目前未接获人员受伤通报，因为消防人员赶抵现场时，所有工作人员和访客皆已撤离建筑物。 索麦塞宫是女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）在1558年加冕前的住所，英格兰王后「丹麦的安娜」（Anne of Denmark）也曾住在此地。索麦塞宫在官网公告中表示，「本馆将持续关闭，直至另行通知。」

由于起火地点在索麦塞宫西翼的办公室区域；收藏梵谷（Vincent van Gogh）耳朵包着绷带的自画像等无价画作的科陶德美术馆（Courtauld Gallery）则位于北厢，这些画作并未受到波及，因此将持续开放参观。