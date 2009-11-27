从周五开始伯尔尼动物园中的两只小熊便占领了熊苑的室外领地。米沙和玛莎(Mischa，Mascha)是俄罗斯总统梅德韦杰夫9月访问瑞士时送给伯尔尼城的礼物。这两只小熊现在已经在伯尔尼动物园中很好地适应了环境，体重从10公斤已经有了翻倍的增长。米沙和玛莎在3个月大尚无生存能力时，在乌苏里森林中被发现，并被送到俄罗斯一个熊收养站中抚养。 这两只活泼可爱的小熊还是为饲养员的日常生活带来了无限的欢乐。小母熊玛莎比较亲近人，而米沙则是个“淘气的小男孩”。现在饲养员想让它们能够渐渐脱离对人的依赖。从周五开始它们可以在动物园的室外熊苑活动，在它们之前的两只成年熊Björk和Finn现在生活在伯尔尼新开放的熊公园中，Finn刚刚因袭击一名闯入熊公园的人，而被警察射伤，正在休养中。 (瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社)

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伯尔尼小熊度过隔离期 最后更新 - 2009年11月27日 -15:51 俄罗斯送给伯尔尼的两只小熊终于度过检疫隔离期，可以在动物园的室外熊苑与观众见面了。 从周五开始伯尔尼动物园中的两只小熊便占领了熊苑的室外领地。米沙和玛莎(Mischa，Mascha)是俄罗斯总统梅德韦杰夫9月访问瑞士时送给伯尔尼城的礼物。这两只小熊现在已经在伯尔尼动物园中很好地适应了环境，体重从10公斤已经有了翻倍的增长。米沙和玛莎在3个月大尚无生存能力时，在乌苏里森林中被发现，并被送到俄罗斯一个熊收养站中抚养。 这两只活泼可爱的小熊还是为饲养员的日常生活带来了无限的欢乐。小母熊玛莎比较亲近人，而米沙则是个“淘气的小男孩”。现在饲养员想让它们能够渐渐脱离对人的依赖。从周五开始它们可以在动物园的室外熊苑活动，在它们之前的两只成年熊Björk和Finn现在生活在伯尔尼新开放的熊公园中，Finn刚刚因袭击一名闯入熊公园的人，而被警察射伤，正在休养中。 (瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社)