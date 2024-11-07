低估川普 民调再次失准

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（法新社华盛顿6日电） 选前民意调查低估川普连续3次角逐美国总统大位的民意支持度，原估川普将与贺锦丽打成五五波，但最终川普在激战州赢了贺锦丽。

川普胜选是因为许多族群与地区的支持度大幅成长，但专家表示，许多州的选举结果与2020年有明显差异，民调机构却没能正确预测出来。

乔治城大学（Georgetown University）政治学教授贝里（Michael Bailey）表示：「他们在激战州的表现不错，但…他们没能提出川普在各族群支持度升高的重要讯息。」

根据「纽约时报」，美国超过90%的郡对这位共和党亿万富翁的投票率高于2020年。

民调预测，双方阵营在7个激战州的差距微乎其微，但截至今天为止的计票结果显示，川普预计将以1到3个百分点的优势赢得其中5州。

依照预估趋势，川普将全数拿下7个激战州。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治中心的康迪克（Kyle Kondik）表示：「川普可能被稍稍低估了，但我认为民调整体表现相当不错，这并不是巨大的失误。」

「民调显示川普有很大的获胜机会，而他也赢了。」

●选前预估差距不大

民调机构没能预测川普2016年会赢，还高估了拜登2020年击败川普的差距，连两次重大失误之后，今年民调机构的表现备受关注。

AtlasIntel美国民调主管阿兹维多（Pedro Azevedo）表示，这次川普在关键州的表现，被低估了大约两个百分点。

在宾州，RealClearPolitics最新民调显示川普领先0.4个百分点。截至今天，他领先两个百分点。

在北卡罗来纳州，民调预测川普领先1.2个百分点，他最终则以3个百分点的优势击败贺锦丽。

在威斯康辛州，民调显示贺锦丽领先0.4个百分点，但预计最终川普会以0.9个百分点的领先拿下。

●无法调整

川普大约10年前登上美国政坛以来，一个问题一直没有改变，即他有一小部分支持者拒绝参与民调，民调机构也无法准确衡量那部分的影响。

「纽约时报」数据分析师兼民调专家寇恩（Nate Cohn）在选前两天指出，「纽约时报／谢纳学院」（Siena College）最新一次联合民调显示，「白人民主党人回应民调的可能性，比白人共和党人高出16%」。

他说，这种差距在2024年选战期间已经扩大。

尽管「纽约时报／谢纳学院」等民调机构试图透过统计调整来弥补缺陷，但显然不够。

阿兹维多表示：「民调显然很大程度低估了川普在西语裔选民中支持度的成长。」他指的是川普在内华达州和佛州取得的胜利超出预期。

他说：「在白人选民族群中也是如此。」虽然大多数民调预计贺锦丽在这一族群的票数会有成长，但川普表现超乎民调预期，在农村地区的支持度也提升。

爱荷华州就是典型的例子，选举投票日前3天的民调显示，贺锦丽会在这个坚定的共和党州以3个百分点的优势获胜，但最后，川普以13个百分点之差轻松获胜。