瑞士房租不断上涨，许多家庭倍感压力

租金上涨给许多瑞士家庭带来了沉重负担 Keystone-SDA

不断上涨的房租正给瑞士许多家庭带来沉重压力。根据瑞士房客协会(MVS)的说法，无论在城市还是乡村、无论在哪个语区，瑞士住房市场的状况都十分紧张。”

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Deutsch de Steigende Mieten belasten viele Schweizer Haushalte stark 原版 更多阅览 Steigende Mieten belasten viele Schweizer Haushalte stark

34’441名参加瑞士房客协会住房调查的受访者中的将近40%表示，他们要将超过30%的家庭收入用于支付房租。这超过了瑞士预算咨询机构 Budgetberatung Schweiz建议的比例，因此也意味着许多人面临贫困风险。

大约每20人中就有1人将超过一半的家庭收入用于住房开支。根据瑞士房客协会的说法，这种情况如今已经遍及整个瑞士。

约70%的受访者还表示他们与房东之间存在问题。然而，大多数房客由于担心与房东把关系搞僵，所以不准备采取法律行动。

四分之三的受访者目前并未寻找新住所。然而，超过三分之二的人表示，他们上一次找房时遇到了困难。瑞士各语言地区、各州及房屋类型之间的差异并不大。日内瓦州和提契诺州是最难找到住房的地方。



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将近四分之一的受访者表示，他们担心在未来两年内会被房东通知终止租约，其中被提及最多的原因是房屋翻修。

只有三分之一的受访者表示，他们与房东没有任何问题。最常被提及的问题是维修和保养方面的麻烦，以及房屋本身存在的缺陷。

这项由瑞士房客协会 委托、由Sotomo民意研究机构开展的调查，在1月21日-3月3日之间进行。

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