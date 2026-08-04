高房价促使更多瑞士法语区居民迁居法国

研究显示：高昂的住房成本让92'400名瑞士法语区居民有了移居国外的想法。 Keystone-SDA

瑞士法语区高昂的住房成本，让越来越多人萌生迁居法国的念头。比价服务平台Comparis的一项调查显示，估计约有9.24万名瑞士法语区居民正积极在邻国法国寻找房产。

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Comparis平台于7月30日公布的调查显示，瑞士法语区约七成受访者认为，其所在地区的租金或房价过于高昂。相应地，住房成本较低成为法国吸引这些居民前往定居的主要原因。

这种”住房成本过高“的感受在日内瓦州居民中尤为突出。受访者中，有一半将当地住房成本形容为“非常昂贵”。相比之下，在伯尔尼、汝拉和瓦莱州，持这一看法的受访者比例仅为10%至12%。

此外，每四名受访者中就有一人表示，其家庭预算中至少36%用于住房开支。

不过，通勤问题成为搬迁的一大障碍。四成受访者表示，即使能够以更低成本居住，他们也不愿接受更长时间的通勤。

此外，受访者认为，搬离现有居住地面临的最大障碍是与家人和朋友相距较远，其次，行政手续和相关规定也存在不确定性。

这项抽样调查由市场研究机构Innofact于2026年5月受Comparis委托开展，共有1001名瑞士法语区居民参与调查。

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