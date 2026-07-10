佛州棕榈滩国际机场改名 川普品牌扩张再添新例

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（法新社西棕榈滩9日电） 美国佛罗里达州一座机场今天以川普名字重新命名，显示美国总统川普与他的支持者正在加速扩张其个人品牌，将他的名字与肖像印刻在从国家地标到钞票等各类事物上。

川普的儿子艾瑞克．川普（Eric Trump）搭乘家族波音（Boeing）757私人专机「川普一号」（Trump Force One）降落在这座近半个世纪以来一直被称为棕榈滩国际机场（Palm Beach International Airport）的地点，庆祝机场冠上川普名字。

面带笑容的艾瑞克在全新命名的唐纳．J．川普总统国际机场（President Donald J. Trump International Airport）接受福斯新闻（Fox News）访问时说：「这是美好的一天。」这座机场距离川普家族的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）高尔夫渡假庄园仅有短短车程。

这座机场更名案已由佛罗里达州共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）签署成法。

艾瑞克说：「我认为没有谁比川普更能代表棕榈滩，甚至可以说是整个佛罗里达州。」

他指出，从机场离开的主要道路，早已被命名为「唐纳．J．川普总统大道」（President Donald J. Trump Boulevard）。

他说，现在，任何飞往棕榈滩的旅客，都会拿到一张机票，「上面会永久看到DJT字样」。

今天在机场的旅客对更名一事意见分歧。企业包机飞行员贝里（Chris Bailey）对此表示欢迎，他告诉法新社，川普「的确做了够多的事，值得以他的名字为机场命名」。

但有些人持反对意见。身为医师的马诺夫（John Manov）说：「棕榈滩这个品牌更好。大家其实不太喜欢川普。这样做显得品味不佳。」

美国打破长久以来避免在货币与建筑物上表彰在世人物、尤其是现任总统的惯例，川普名字与肖像正迅速出现在各地。

包括美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在内的官员，昨天在田纳西州为新命名的唐纳．J．川普大桥（Donald J. Trump Bridge）举行揭幕仪式。

贝森特说：「过去田纳西州的车牌曾经有个标语，写着『跟着我来田纳西』。现在，所有跟着那些车子的人，都会经过40号州际公路（Interstate 40）上的唐纳．J．川普大桥。」

华府目前已有更名后的唐纳．J．川普美国和平研究所（Donald J. Trump United States Institute of Peace），主要政府建筑外墙也已悬挂印有他肖像的巨幅海报。

川普的名字也曾短暂被冠在华府着名的甘乃迪中心（Kennedy Center）表演艺术场馆上，后来遭法官裁定此举违法。

除此之外，还有冠上川普品牌的签证、医疗与其他官方政府计画。

川普的肖像预计将出现在部分美国护照上，且已出现在国家公园的通行证上。美国还宣布将有一整个「川普级」海军军舰系列。

美国财政部表示，川普的签名将于今年稍晚出现在美元纸钞上，创下另一项首例。