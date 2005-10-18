此内容发布于2005年10月18日 下午1:56 最后更新 - 2005年10月18日 -13:56

(swissinfo C Helmle)

简要介绍

瑞士是位于欧洲中部的一个多山的国度。她分别与意大利，法国，德国，奥地利和列支敦士登接壤。



低出生率和少量的移民意味着瑞士与其他工业化国家一样，人民的平均年龄在持续增加。女性的平均寿命接近84岁。



瑞士的官方语言有4种：64%的人讲德语，20%的人讲法语，还有7%的人讲意大利语。第4种语言，列托罗马语，大约50’000名瑞士东部的格劳宾登州(Graubünden)人使用这种语言。



瑞士是一个传统的天主教国家，国家宪法依然是以上帝的批语作为序言。



瑞士从东到西的距离大约是350公里，南北距220公里。



瑞士有三种主要的地形区域：高山地带(60%)，中部平原地区(20%)和汝拉州 (Jura)的山区(10%)。

老龄化

从1900年起，瑞士人的寿命增长了两倍。现在的男性可以预期活到77.9岁，而女性的平均寿命为83岁。



在欧洲，瑞士的百岁老人占全国人口的比例最高(1.11%)，仅次于日本。在2000年瑞士720万人口中，百岁老人有798位，其中677位为女性。

铁路交通

在铁轨复线上，瑞士联邦的火车靠左行使。这是19世纪设计铁路网时遗留下的。乔治•斯蒂芬森（George Stephenson)，“快速行使先锋”组织的成员，设计了许多条火车线路，但作为一名英国人，他始终坚持靠左行使。

烟草

瑞士种植烟草。因为中部平原适宜的气候，致使西部的弗里堡州(Fribourg)和沃州(Vaud)成为了主要的烟草种植区域。穆尔腾(Murten)地区的烟草曾一度被蔑称为“穆尔腾的卷心菜”。



从1975年以来，烟草每年的收成在1’100至1’600吨之间。这些烟草主要用来制造方头雪茄烟或其它烟草类产品。

奶牛与儿童

瑞士人每年花费在三头奶牛身上的费用就等同他们花在一个孩子身上的教育费用。



至少，这个结论是国家几位重要经济学教授中的一位总结出来的。



西尔维奥• 博乐(Silvio Borner)，巴塞尔(Basel)大学应用经济学系的主任，计算出一头瑞士的奶牛每年需花费政府补贴4’000瑞士法郎，而一个小孩上小学一年的费用为12’000瑞士法郎。

番红花

瓦莱州(Valais) 的隆河谷上源地区(upper-Rhone)种植着少量的番红花。番红花亮黄色和极其昂贵的粉末，以及番红花的果实可以使米饭或者面食色泽明亮、味道鲜美，此外番红花还可以用来制作酒精类饮料。

曲折的边境

瑞士错综复杂的国境线常常导致出现一些奇怪的事。临近瑞士北部城市沙夫豪森(Schaffhausen)的布辛根(Büsingen)村，是德国的一部分。那里使用的路标、电话亭等等，全部是德国产品和德国惯用的颜色。但是布辛根却被瑞士领土包围，从德国的其他地方去那里，你必须穿过过瑞士领土。



隶属于意大利的坎皮奥内(Campione )，临近卢加诺，但被瑞士领土包围，与瑞士城市十分相似。



相反的情况是一个瑞士东部村庄萨姆瑙恩(Samnaun)，处于瑞士海关区域之外。要到那，你必须离开瑞士国境。这是因为从前，前往萨姆瑙恩的唯一通道只能从奥地利的旅店谷经过而造成的。

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