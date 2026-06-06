促新任情报首长裁员 川普希望藉亲信整顿情报界

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天说，他希望即将上任的代理情报首长开始解雇员工，这加深了外界对任命一位毫无情报经验者出任这个职位的争议。

身为川普忠诚支持者且担任联邦住房金融局（FHFA）局长的普尔特（Bill Pulte），2日获这位共和党籍总统任命为代理国家情报总监（DNI）。

川普在空军一号（Air Force One）上告诉记者，「如果他裁员，我不会介意」，并补充说普尔特办公室的员工人数「长期以来一直太多了」。

川普早些时候在接受「华尔街日报」（Wall Street Journal）采访时曾表示，他希望即将监管18个庞大美国情报机构的普尔特能大幅削减员工人数。

川普告诉华尔街日报，「我希望能看到规模缩小。我认为里面有很多人不应该在那里」，并列举了前总统拜登（Joe Biden）和欧巴马（Barack Obama）政府留下来的人员。

民主党人对任命普尔特接替加巴德（Tulsi Gabbard）担任情报首长一事提出谴责，称这位川普亲信过去曾将政府档案作为武器，以对付川普的政敌。

川普试图平息这场争议，坚称普尔特只是过渡时期的权宜人选，并于今天表示他最近已针对这个职位面试了5个人。

川普昨天表示，普尔特也将调查「遭到操纵的选举」，再度重申了他对自己2021年败选所提出、但毫无根据的投票舞弊指控。

川普先前曾派加巴德调查所谓的选举舞弊，即便国家情报总监的职权根本不包含此这项任务；加巴德日前已以照顾生病丈夫为由宣布请辞。

身为房地产继承人的普尔特先前曾透过打击川普的政敌来展现对川普的忠诚。

普尔特曾利用抵押贷款纪录来支持对川普对手的调查，包括联邦准备理事会（Federal Reserve）理事库克（Lisa Cook）、纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）和民主党籍联邦参议员希夫（Adam Schiff）。

川普对普尔特的任命也加剧了他与共和党议员间日益扩大的裂痕，这些议员在11月期中选举前正紧张地关注民调走向。