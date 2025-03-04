俄乌停战欧美分歧 英相施凯尔带头化解

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（法新社伦敦4日电） 施凯尔（Keir Starmer）在成为英国首相前几乎没有外交政策经验，但现在他作为一个国际政要的角色日益重要，带头努力化解欧洲和美国在俄乌战争问题上的分歧。

随着英国在脱欧后逐步担任领导角色，这位工党（Labour Party）首相因其巧妙处理这个情势而广受好评。

分析家表示，在一连串的会议中，施凯尔在美国总统川普和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）之间保持微妙平衡，并让英国在国际外交舞台重新站稳脚步。

施凯尔2日在伦敦主持一场欧洲领袖峰会，并透露他们正在草拟一项4点计画，以确保乌克兰的持久和平，其中包括组建「志愿者联盟」，以确保战争双方遵守停火协议，防止冲突再起。

标榜独立、无政党属性的英国智库「英国对外政策研究集团」（British Foreign Policy Group）负责人亚斯皮诺（Evie Aspinall）说：「在许多方面，我对他能如此自然地担任这个角色感到有些惊讶，特别是考量到他并没有太多外交政策经验。」

「但他是一位经验丰富的律师，非常聪明，而且在过去几天，他已经证明自己确实能够在国际舞台上挺身而出，并且能够应对那些难缠的人物。」

泽伦斯基2月28日在白宫椭圆形办公室遭川普和副总统范斯（JD Vance）公开训斥后，施凯尔号召来自欧洲、加拿大和土耳其的18位领袖，向泽伦斯基表达热烈欢迎。

施凯尔随后宣布的4点计画，可以说是自川普上月震惊美国盟邦、单方面启动与俄罗斯的谈判以结束已持续3年的俄乌战争以来，目前对乌克兰最明确、最具体的承诺。

亚斯皮诺说：「脱欧后，我们确实一直在努力寻找自己的定位。我们再也无法回到曾经的世界强国地位。但实际上，这表明我们正在站稳脚步，并寻找我们可能领导的领域。」

施凯尔2月27日与川普在白宫的会面非常愉快，让唐宁街10号的官员在回程飞机上面露喜色，而施凯尔甚至向随行记者竖起大拇指，感谢他们随行报导。

但就在几小时后，施凯尔迅速行动，成为川普与泽伦斯基之间的调解者，3月1日在唐宁街热情拥抱泽伦斯基，并在周末两度与川普通话。

施凯尔向英国广播公司（BBC）表示：「我当时的反应是，我们必须弥合这些分歧，必须找到大家共同合作的途径。毕竟，这场血腥冲突已经持续了3年，现在我们需要达成持久的和平。」