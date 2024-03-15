俄乌战争攸关欧洲安全 马克宏主张无限援乌

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（法新社巴黎14日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）认为，乌克兰对抗俄罗斯入侵的战争，攸关到欧洲的安全，因此今天警告盟国，不要对给予乌国的支持施加限制。

自从去年夏天反攻失败以来，乌克兰在军事上遭受到挫折。马克宏上个月声称不排除向乌克兰派遣西方军队，令部分盟友感到震惊。

马克宏接受法国电视台采访时澄清政策说，派遣地面部队目前尚未列入议程，但欧洲必须保留「所有选择」，以防战争蔓延开来。

马克宏正准备明天前往德国柏林，与德国总理萧兹（Olaf Scholz）、波兰总理图斯克（Donald Tusk）就乌克兰问题举行峰会。

他强调，欧洲不应示弱，应尽一切努力阻止俄罗斯赢得一场威胁法国和欧洲国家一般老百姓安全的战争。

马克宏在法国电视一台（TF1）和法国第2电视台（France 2）访谈中说：「如果俄罗斯赢得这场战争，欧洲的可信度将化为乌有。」

他说，发生在乌克兰的冲突「对我们的欧洲和法国都至关重要」，任何主张对援助乌克兰「设限」的人都是「选择了失败」。

马克宏在访谈后的声明中表示，俄罗斯若赢得对乌克兰的战争，扩张领土的野心也不会停止，将对摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰等邻近国家构成威胁。

他在社群媒体X平台上说：「俄罗斯已经成为一个想要扩张的大国，显然它不会就此收手。如果我们放弃乌克兰，若让乌国输掉这场战争，俄国肯定会威胁到摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰。」