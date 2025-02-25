俄乌战争满3年 蒲亭称欧洲国家可参与谈判

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯总统蒲亭在俄乌战争今天届满3年之际说，欧洲国家以及其他国家可参与谈判以化解战争。

蒲亭（Vladimir Putin）在国家电视台播出的访问中表示，他与美国总统川普在多个方面达成共识，但欧洲国家也能在终结俄乌战争上扮演一角。

蒲亭被问到他对欧洲国家坚持参与谈判的看法时说：「我认为这没什么不对。」

他还说，欧洲国家「自己拒绝与我们接触」，以期乌克兰在战场上取得胜利，「如果他们想回来（谈判），欢迎他们」，而且「在这种情况下，我们当然不会拒绝欧洲国家参与」。

然而蒲亭也表示，俄罗斯也尊重「我们金砖国家（BRICS）朋友」的观点。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非以及在过去几年加入的一些国家。

蒲亭说：「我们感谢所有提出这些问题、致力于实现和平的合作伙伴。这就是为何我要说，不仅欧洲国家，其他国家也有权能参与。我们平静地看待此事。」

他批评欧洲国家对上周俄罗斯和美国官员在沙乌地阿拉伯首都利雅德会谈反应「激动」，称这是促进两国「信任程度」的进程一环。

蒲亭表示，无论是在最近与川普的电话交谈还是在利雅德的会谈，「都触及乌克兰危机相关问题」，「但并没有实质讨论。我们只是同意将处理此事」。

蒲亭形容川普有关乌克兰的提议是基于「冷静的推理」，并表示他才刚上任，可以「放手」去做。

蒲亭也嘲讽乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），川普日前称泽伦斯基很不受欢迎且是「独裁者」。

蒲亭被问到欧洲对川普言论的批评反应时说，「基辅政权现任领导人正成为」武装部队中的「有害人物」，因为他发出「荒谬的命令」，并「渐渐对整个社会产生危害」。

蒲亭表示，乌克兰前武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhny）支持率远高于泽伦斯基，称他是「可能的对手」。扎卢兹尼目前担任乌克兰驻伦敦大使。

蒲亭也支持川普所提的俄罗斯、美国和中国都应将军事预算砍半的建议，「我认为这是好主意。美国会砍半，我们也会砍半，然后中国如果愿意的话也可以加入」。