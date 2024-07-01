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俄乌战火仍炽 俄军占领村庄乌军发动无人机袭击

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（法新社莫斯科1日电） 俄乌战火仍炽，俄罗斯今天表示，俄军又占领乌东两个村庄；另一方面，乌军无人机袭击位于边境的俄国地区，造成当地停电和供水短缺。

法新社报导，宣布上述斩获之前，俄罗斯周末攻下两个村庄。延续周末获致的战果，俄罗斯国防部表示，俄军夺取东部顿内茨克州（Donetsk）的新波克罗夫斯克（Novopokrovske），以及东北哈尔科夫州（Kharkiv）的斯捷波瓦诺沃谢利夫卡（Stepova Novoselivka）。

新波克罗夫斯克位于俄军6月30日所占领村庄以北，自从今年2月俄军占领工业重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）以来，俄军于此地稳步向西推进。

斯捷波瓦诺沃谢利夫卡位于库普扬斯克市（Kupyansk）东南方，数月来俄罗斯也持续在这里向前推进。

此外，位于与乌克兰交界的俄罗斯边界地区官员今天通报停电与供水短缺，此前乌克兰发动造成死伤的无人机攻击。

俄罗斯贝尔哥罗德州（Belgorod）州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，乌克兰昨天向位于边界地区的贝尔哥罗德市发动无人机攻击和炮击，造成一名4岁女童死亡和7人受伤。

在贝尔哥罗德市，市长狄米多夫（Valentin Demidov）藉通讯软体Telegram发讯指出，自清晨起供电一直受限，并说情势复杂但可控。

狄米多夫指出，贝尔哥罗德市若干区域因停电也影响供水。

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