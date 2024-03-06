俄乌趁夜出动无人机袭击彼此 俄工厂遭击中、乌至少7伤

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（法新社基辅6日电） 俄罗斯地方官员表示，乌克兰出动无人机攻击边界附近一座俄罗斯采矿厂，并攻击一处燃料厂，引发大火。

基辅当局也宣布数十架俄罗斯无人机遭拦截。俄乌双方皆发动一波夜间空中攻击行动，试图深入敌人后方打击目标。

俄罗斯库斯克州（Kursk）州长斯塔罗沃特（Roman Starovoyt）今天上午在Telegram频道发布一则影音讯息：「乌克兰今天再度对库斯克州发动攻击。」

「无人机攻击位于兹列兹诺戈尔斯克（Zheleznogorsk）的一处燃料和润滑油厂仓库，当地现在发生大火。」

斯塔罗沃特说，之后的第2架无人机击中兹列兹诺戈尔斯克市的米哈伊洛夫斯基采矿和加工厂（Mikhailovsky Mining and Processing Plant）的仓库。该厂距离乌克兰边境约90公里。

俄罗斯社群媒体上流传的影片可以看到圆柱型燃料储存槽内大火熊熊燃烧，浓烟滚滚。

另一方面，基辅当局也指控俄罗斯朝乌克兰领土发射了5枚飞弹，还派出42架伊朗设计的攻击无人机发动攻击，造成至少7人受伤。

乌克兰空军发表声明说，38架「见证者」（Shahed）无人机遭击落。乌军表示，这些无人机自俄罗斯边界地区，以及遭俄国并吞的克里米亚半岛起飞。

乌克兰检察长表示，东部苏米州（Sumy）夜间遭攻击，造成7人受伤，其中包括一名10岁男孩。

苏米州州长亚提乌克（Volodymyr Artiukh）表示，其中一架无人机攻击当地一家安置了400名病患的医院。

东北部的哈尔科夫州（Kharkiv）州检察官办公室表示，该州一所学校和幼儿园建筑受损，幸未传出人员伤亡。

南部敖德萨州（Odesa）官员表示，当地一座休闲中心、一条天然气管线和住宅大楼被遭击落的无人机碎片波及受损。赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）部分地区遭攻击后陷入停电。

俄罗斯地方官员表示，乌克兰也对边界的贝尔哥罗德州（Belgorod）发射火炮和出动无人机攻击。贝尔哥罗德州州长表示，仅造成部份轻微损害，无人员伤亡。

俄罗斯国防部表示，俄军击落贝尔哥罗德州、佛洛尼斯州（Voronezh）上空的乌军无人机。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天稍后将和国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）署长葛罗西（Rafael Grossi）在索契（Sochi）会面，两人将讨论乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的情势。