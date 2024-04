俄侵略致财损 乌克兰人开始向国际机构索赔

2 分钟

(法新社海牙2日电) 乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)表示,数以百计乌克兰人已透过今天启动的新机制,就俄罗斯入侵造成的财产损失提出索赔,官员们预计将收到多达1000万份请求。

荷兰政府今年2月正式同意乌克兰,在海牙建立国际组织「乌克兰因俄罗斯侵略行为所受损害登录」(Register of Damages Caused to Ukraine by Russian Aggression)。

「乌克兰因俄罗斯侵略行为所受损害登录」在海牙举行的会议上正式启用,来自乌克兰、荷兰和欧洲机构的高级部长和官员齐聚一堂。

会议结束时,库列巴表示,「数百份」索赔申请已提交至损害登录。

库列巴表示:「这显示需求有多高,也可以看出人们有多么渴望正义。」

最初的索赔着重入侵造成的住宅财产损坏或毁坏,此类别索赔预计有30万至60万件。

库列巴告诉记者:「这是正在采取的第一个实质步骤。」