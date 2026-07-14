俄军弹道飞弹轰乌克兰 基辅凌晨爆炸声不断

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（法新社基辅13日电） 乌克兰空军警告多枚飞弹逼近首都基辅后，这座城市今天凌晨接连传出爆炸声响。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在通讯软体Telegram表示，首都防空系统正在运作，敌军正以弹道飞弹攻击基辅，并补充基辅南部的霍洛西夫斯基区（Holosiivsky）发生火灾。

空袭警报响起后，基辅接连传出约6次爆炸声。

这波攻击发生前，乌克兰和支持基辅的「志愿者联盟」（Coalition of the Willing）今天在巴黎举行峰会，商讨加强援乌并加大对莫斯科施压，以结束这场已迈入第5年的战争。

乌克兰与9个国家稍早宣布组成联盟，共同发展「纯防御性质」的欧洲反弹道飞弹能力，以弥补乌克兰当前面对俄罗斯空袭时最迫切的防空缺口。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）称此举「具有历史意义」，他曾多次呼吁盟邦提供更多防空系统，以抵御俄罗斯频以弹道飞弹和高超音速飞弹发动攻击。

自上月以来，基辅持续遭俄军以飞弹攻击，包括速度较快、拦截难度更高的弹道飞弹。俄军本月1日晚间至2日凌晨对基辅发动大规模轰炸，造成30人丧命。（实习编译：李思齐/核稿：刘文瑜）