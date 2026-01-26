俄军空袭下基辅断暖 泽伦斯基吁盟国增援乌防空

（法新社维尔纽斯25日电） 俄罗斯空袭下，乌克兰首都基辅（Kyiv）在寒冬低温中，有数百栋建筑已连续两天没有暖气供应。乌克兰总统泽伦斯基今天向盟国寻求更多的防空支援。

俄乌战争已接近4年，俄罗斯持续攻击乌克兰的能源基础设施；基辅政府表示，尤其这个冬天最为艰难，数以百计的俄罗斯无人机与飞弹密集轰炸，让乌国防空系统难以对付。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在抵达立陶宛首都 维尔纽斯（Vilnius）时表示：「仅这一周，俄罗斯就发动逾1700架攻击型无人机、发射1380枚导引炸弹，以及69枚各类型飞弹。」

泽伦斯基说：「这也是我们每天都需要防空系统飞弹的理由，我们会继续与美国和欧洲合作，确保乌克兰空域有更坚强的防护力量。」

俄军的轰炸攻势对基辅格外猛烈，迫使50万人疏散。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示：「因24日敌军对基辅的攻击，现在有1676栋高楼住宅无法供应暖气。」

摄氏零度以下的低温，加上持续空袭，让工作人员抢修暖气和供电的进度受阻。

在维尔纽斯，泽伦斯基出席纪念1863年波兰与立陶宛反抗沙皇俄国的起义活动。（编译：纪锦玲）