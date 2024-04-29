俄军续推进乌东战线 泽伦斯基吁加快军援

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯近期在占领乌克兰方面取得一系列斩获后，俄军今天宣布又在乌东推进战线，在已占领的顿内茨克州（Donetsk）城镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近夺下村庄塞梅尼夫卡。

莫斯科昨天才宣布拿下塞梅尼夫卡（Semenivka）附近的一座村庄。当天乌克兰当局也坦言，乌军的处境正在恶化。

俄罗斯军队已加紧利用在战场上的人力和弹药优势。俄国国防部今天宣布「解放了」塞梅尼夫卡，这座小村庄位在俄军周末攻陷的新巴赫穆提夫卡（Novobakhmutivka）南方。

近几周来，俄罗斯一直加紧推进前线。赶在乌克兰亟需的美国武器抵达前，俄军近几天又加快行动，在阿夫迪夫卡附近夺下数座村庄。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）昨天表示，前线的处境正在「恶化」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天则说，至关重要的美国武器援助已开始以少量陆续运抵乌克兰，但行动有必要加速，因为不断推进的俄军正在试图趁虚而入。

泽伦斯基在乌克兰首都基辅与到访的北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）举行联合记者会。他在会中表示，战场情势直接取决于乌克兰获得弹药供应的速度。

泽伦斯基说：「请及时支援我们的军队。时至今日，在这点上我还没看到任何乐观情况。虽然已稍微开始有供应（抵达），但这个过程必须加速。」