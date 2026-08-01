俄军飞弹袭击基辅 至少9死、23人受伤

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（法新社基辅1日电） 乌克兰当局表示，俄罗斯今天对首都基辅发动攻击，造成至少9人死亡、23人受伤。此前基辅市长警告，当地正面临弹道飞弹攻击。

联合国日前表示，6月是自2022年4月以来乌克兰平民死亡人数最多的月份，原因是俄罗斯加强对乌克兰各地城镇的长程攻击。

乌克兰国家紧急服务部门在Telegram发布消息指出：「首都的5个行政区有火灾与毁损状况」，并称弹道飞弹攻击共造成23人受伤。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）稍早则称，共有15人受伤送医，其中包括2名分别为13岁与17岁的青少年。

克里契科在Telegram发文称，「市区发生爆炸。基辅正遭受弹道飞弹攻击。请留在避难所！」

法新社报导，记者短时间内连续听见超过10起爆炸声，爆炸威力甚至触发街道上的汽车警报器。

与此同时，乌克兰近月也加强对俄罗斯的报复性攻击，目的是在战争爆发近4年半后，迫使莫斯科回到谈判桌。

俄罗斯线上零售巨头野莓（Wildberries）表示，旗下位于伏尔加格勒（Volgograd）的物流设施昨晚遇袭后起火。

基辅指控，聘用数千名员工、已成为俄罗斯经济重要一环的野莓储存无人机零件并协助俄罗斯军队。