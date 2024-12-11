俄冻结资产孳息援乌 美拨200亿美元贷款

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（法新社华盛顿10日电） 美国今天宣布，已经对乌克兰拨付200亿美元（约新台币6500亿元）贷款。这是七大工业国集团总额500亿美元支持乌克兰方案一部分，将以俄罗斯被冻结资产衍生的收益偿还。

这笔款项是七大工业国集团（G7）10月敲定的500亿美元援乌新贷款其中很大一部分，于基辅努力反击莫斯科不断侵略之际提供协助。

对基辅来说，这项拨款正值紧要关头。美国总统拜登明年1月将对总统当选人川普移交权力，未来华府将会如何支持基辅仍在未定之天。

川普质疑俄罗斯2022年入侵后，美国对乌克兰提供财政支持的规模，并表示他「大概会」缩减对基辅的援助。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中说：「在乌克兰防卫自己国家抵抗无端侵略战争之际，由俄罗斯冻结资产产生的意外收益支付的这些资金将为其注入至关重要支持。」

叶伦还说，G7的贷款「将有助于确保乌克兰拥有所需要的资源，用来维持紧急服务、医院，以及他们勇敢抵抗所需的其他资金」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天说，他对这项拨款「深表感谢」，称之「强有力的正义之举」。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）