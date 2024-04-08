俄加强攻势 泽伦斯基：无美援乌克兰将输掉战争

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（法新社基辅7日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，如果美国国会不批准一项重大的军事援助计画，乌克兰将输掉与俄罗斯的战争。

俄军目前正加强对乌东城市查西夫雅尔（Chasiv Yar）的攻势；乌军承认，这个前线城市周遭的战况「艰难」且「激烈」，但坚称其部队正在奋力抵抗。

在双方都加强空袭之下，俄国表示，一架乌克兰无人机击中了俄国2022年挥军进入乌克兰后不久即占领的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

乌克兰日益迫切地呼吁美国开始提供价值600亿美元（新台币1.9兆元）的援助计画。这项计画因共和党人阻挠而在国会卡关数月。

泽伦斯基在视讯会议中表示：「有必要特别告诉（美国）国会，如果（美国）国会不帮助乌克兰，乌克兰就会输掉战争。」

泽伦斯基还说，如果没有援助，乌克兰将「很难存活下去」， 「如果乌克兰输掉战争，其他国家将受到攻击」。

俄罗斯近几个月为寻求一鼓作气攻下更多领土，因此日益加强对查西夫雅尔的袭击。查西夫雅尔距离乌军重要铁路和后勤枢纽克拉莫托斯克（Kramatorsk）不到30公里。