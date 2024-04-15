俄南和哈萨克北部洪灾 官员警告情况艰难

3 分钟

（法新社哈萨克彼得罗巴甫洛夫斯克14日电） 俄罗斯南部遭遇洪水，库尔干地区（Kurgan）数千间房屋今天恐遭淹没。库尔干州长预测未来数小时内，情况将「非常艰困」。

俄罗斯乌拉地区（Urals）和邻国哈萨克发生大规模洪灾，原因是冰雪融化导致河水上涨，而豪雨又加剧了洪水灾情。

浑浊的洪水已吞没了整个社区，在某些地方，房屋被淹到只露出屋顶。

塔斯社（TASS）报导，在哈萨克，已有超过10万7000人从家中撤离。

哈萨克国际通讯社（Kazinform）报导，北哈萨克州首府彼得罗巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）的洪水，预计在未来24小时内达到高峰。

彼得罗巴甫洛夫斯克居民库普拉科夫（Alexander Kuprakov）表示：「为什么会变成这样？60年来没有人出面做任何事情。」他批评政府在此地区「没有投资」来避免这种情况。

此地春季经常发生洪水，但今年比往常严重得多。

科学家认为，人类焚烧化石燃料所引发的气候变迁，正在加剧诸如洪灾等极端天气事件的风险。

哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）本月稍早表示，这是哈萨克过去80年来最严重的自然灾害。

由于乌拉河（Ural River）水位上涨，俄罗斯南部奥伦堡（Orenburg）地区的洪水已经淹没3万4000间房屋。

法新社记者昨天在奥伦堡州首府奥伦堡，见到居民乘坐船只和警车撤离。在更远的东部库尔干地区，目前情况正在恶化。

在当地，托波尔河（River Tobol）的水位正在快速上涨，库尔干州长舒姆科夫（Vadim Shumkov）表示：「预计今晚水位会上升，使情况变得非常复杂。」（译者：纪锦玲）