俄吁西方谈判终结俄乌战争 泽伦斯基拒让步

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（法新社布达佩斯7日电） 俄罗斯今天要求西方就终结俄乌战争展开直接谈判，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）随后表示，为让俄罗斯停止侵略乌克兰而让步「令人无法接受」。

美国共和党籍前总统川普本周再度赢得大选，引发外界质疑美国对乌克兰的援助是否将生变，乌克兰赶忙加强对盟邦施压，以获更多援助对抗俄国。

川普曾夸口说，他可在一天内结束俄乌战争，并多次批评美国援助乌克兰的政策。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）要求乌克兰割让东部和南部更多领土，作为和谈先决条件；乌方则一再排除以放弃领土换取和平的可能性。乌克兰和许多西方国家担心，任何有利于蒲亭的和解方案都会让蒲亭更加胆大妄为，并导致更多侵略行动。

泽伦斯基在匈牙利举行的峰会上向欧洲各国领袖发表谈话时，抨击那些施压他屈服于蒲亭若干强硬要求的人。

泽伦斯基表示：「一直有人在谈有必要向蒲亭屈服、打退堂鼓、做出一些让步。」

他还说：「这对乌克兰来说令人无法接受，对整个欧洲而言也无法接受。」

泽伦斯基也驳斥匈牙利总理奥班（Viktor Orban）要求在战场上「停火」是「危险」且「不负责任」的做法。

奥班是与俄国克里姆林宫关系最密切的欧盟国家领导人，他稍早表示，停火可望「为交战各方提供空间和时间，以便进行沟通并展开和平谈判」。

泽伦斯基也指控部分欧洲领袖「强力」推动乌克兰妥协，但未点名是哪些领袖。

泽伦斯基说：「我们需要足够的武器，而不只是口头上的支持。与蒲亭抱在一起无济于事。你们当中有些人已经和他抱了20年，而情况只会愈来愈糟。」

然而泽伦斯基也透露，他已在匈牙利首都布达佩斯与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）讨论「军事援助」事宜。

俄罗斯稍早表示，如果希望让针对乌方的攻击停止，乌克兰的盟邦必须与俄国展开谈判。

俄罗斯联邦安全会议秘书长萧依古（Sergei Shoigu）表示，西方面临二选一，不是与俄国展开直接谈判，就是继续让乌克兰人民遭到「毁灭」。