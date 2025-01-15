俄国发动大规模攻击 袭击乌克兰西部关键基础设施

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（法新社基辅15日电） 乌克兰当局今天表示，俄罗斯重击了该国西部的关键基础措施。这是俄国在隆冬即将到来时，对乌克兰岌岌可危的电网进行的最新一次空袭。

在这场攻击前一天，乌克兰才刚宣布发动战争近3年以来规模最大的空袭，袭击俄国境内距离前线数以百计英里的工厂和能源枢纽。

伊凡诺-法兰科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）州长奥尼舒克（Svitlana Onyshchuk）在社群媒体发文写道：「喀尔巴阡山脉地区的关键基础设施成为了攻击目标。」

她表示，「防空系统正在当地运作」，并补充说没有人员伤亡，且情况目前已「受到控制」。

利维夫州（Lviv）位于乌克兰西部、与欧盟（EU）和北约（NATO）成员国波兰接壤。当局表示，德罗戈贝奇区（Drogobych）和斯特里区（Stryi）有2座关键基础设施遭到攻击。

利维夫州长科济茨基（Maksym Kozytskyy）在社群媒体写道：「幸运的是，没有人员伤亡，但造成了损失。」

与此同时，乌克兰国家电网营运商宣布，将在7个州实施紧急停电，其中包含乌东顿内茨克州（Donetsk）。

乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）对此表示：「由于发生大规模攻击，输电系统营运商正在采取预防性限制措施。」