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俄国总统抵达越南 拟与河内高层闭门谈经贸等议题

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（法新社河内20日电） 俄罗斯总统蒲亭今天抵达河内（Hanoi）会晤越南领导人，预料此行将与越南高层就俄乌战争、军火输出与经贸往来等议题进行磋商。

法新社报导，越南与俄罗斯紧密的双边关系可回溯至1950年代，不过河内当局不太可能像北韩领袖金正恩那样，在乌克兰议题上公然表态「全面力挺」俄罗斯。

越南是东南亚制造业大国，多年来始终小心翼翼，避免与任何大国走得太近，也就是所谓「竹子外交」（bamboo diplomacy，对世界强权奉行中立外交）。

美国总统拜登（Joe Biden）与中国国家主席习近平近月来皆相继访问越南，以深化双边关系。

「国际危机组织」（ICG）亚洲计划副主任黎依芯（Huong Le Thu） 表示，当前俄罗斯因侵略乌克兰而遭到国际制裁，因此接待蒲亭（Vladimir Putin）到访，将考验越南的多方押宝策略能维持多久，以及其他大国是否仍愿买单。

黎依芯还说，对于蒲亭而言，出访越南是个良机，以证明自己在国际间并不孤单。

俄国与越南在2012年升级至河内最高规格的全面战略伙伴关系，其层级等同越南与澳洲、中国、印度、日本、南韩及美国的关系。

至于蒲亭会晤越南领导人将磋商的议题，俄国官员表示，双方的晤谈将着重经贸、教育与能源，尤其是莫斯科如何帮助越南向洁净能源转型。

然而，分析人士指出，武器出口、俄乌战争与莫斯科承诺协助越南加入新兴经济体组织「金砖国家」（BRICS）等，也将纳入议程。

受到国际社会对俄制裁影响，近年来越南自俄国进口的军武骤减。

澳洲国防大学（Australian Defence Force Academy）政治学荣誉教授塞尔（Carl Thayer）表示，双方的闭门会商可能研议不违反西方制裁的经贸往来之道。

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