俄国西方大举换囚 贺锦丽致电俄异议领袖遗孀

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（法新社华盛顿/华沙1日电） 俄国与西方今天大规模换囚，事后美国副总统贺锦丽致电俄罗斯异议领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），讨论这次换囚一事。

法新社报导，尤莉雅的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）在社群平台X表示，贺锦丽打电话给尤莉雅「讨论这次换囚事宜，并为尤莉雅打气，并提及纳瓦尼和尤莉雅为俄罗斯民主而奋斗的奉献」。

尤莉雅也在X写道：「每个获释的政治犯都代表着一次大胜利，都是值得庆祝的理由。」她提到这些获释者都是「从蒲亭政权底下被拯救出」。

此次换囚对象包括3名曾任纳瓦尼地区竞选组织的成员，以及纳瓦尼的盟友雅辛（Ilya Yashin）。

纳瓦尼被视为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的头号政敌，今年2月在俄罗斯一处偏远监狱猝死；尤莉雅的团队稍早表示，纳瓦尼猝死前本在换囚名单之中。

尤莉雅和西方国家都将纳瓦尼之死归咎于克里姆林宫；贺锦丽今年稍早曾表示，纳瓦尼之死是「蒲亭残暴的又一事证」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）上月曾点到贺锦丽这项对俄「不友善言词」。（译者：纪锦玲）