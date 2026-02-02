俄国证实 乌美俄第2轮三方会谈4日登场

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯证实4日将在阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi），与乌克兰及美国代表就已持续近4年的俄乌战争展开第2轮会谈。这场会谈原订上周末展开，但已延期。

在乌美俄举行第2轮三方会谈两个多星期后，俄罗斯对乌克兰发动全面攻势将满4年。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天也表示，谈判将于4日和5日在阿布达比举行。莫斯科方面将延后原因归咎于日程安排问题。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向记者表示：「这场会谈确实原定于上周日（1日）举行，但三方之间需要进一步协调日程。现在确定会在周三（4日）、周四（5日）举行第2轮谈判，地点为阿布达比。我们可以证实。」

外界预料这轮谈判将聚焦于领土等关键议题，但双方迄今未出现任何突破迹象。

华府正力促乌克兰、俄罗斯这两个邻国结束战争，俄乌战争已造成数以万计的人丧生、数以百万计的民众被迫逃离家园，并摧毁乌克兰东部与南部大部分地区。

乌克兰和俄罗斯代表团1月23日、24日在阿布达比举行首次面对面会谈，就美国总统川普（Donald Trump）力推的方案展开磋商。双方原订2月1日在阿布达比继续会谈。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）指出，领土问题是谈判能否取得进展的关键；莫斯科当局提出乌克兰割让整个顿巴斯（Donbas）地区的要求，包括俄军尚未控制的区域，对此基辅方面已经拒绝。