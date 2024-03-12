俄大选将在聂斯特河沿岸设投票站 摩尔多瓦召见大使反对

3 分钟

（法新社基希纳乌11日电） 俄罗斯决定总统大选期间将在摩尔多瓦分离主义分子控制的聂斯特河沿岸开设投票站，摩尔多瓦共和国今天表示将召见俄国大使以表达反对。

聂斯特河沿岸（Transnistria）地区亲俄反叛官员上个月底曾请求俄罗斯提供「保护」，但摩尔多瓦当局淡化紧张情势升级的说法。

俄国多个新闻机构报导，3月17日俄国总统大选主要投票日当天，聂斯特河沿岸地区将设立6个投票站，相较之下，上一次于2018年举行的俄总统大选曾开设了24个投票站。

根据当地亲俄当局说法，聂斯特河沿岸住有约20万名俄罗斯公民。

摩尔多瓦外交部表示，明天将针对此事召见俄国大使。

摩尔多瓦外交部在通讯软体Telegram上说：「会议期间，俄罗斯外交官将接获讯息，得知我方不赞成在摩尔多瓦聂斯特河沿岸开设投票站。」

摩尔多瓦仅允许俄方在首都基希纳乌（Chisinau）的大使馆内规划选举事宜。

外交部长波普索伊（Mihai Popsoi）上月告诉罗马尼亚电视台摩尔多瓦频道（TVR-Moldova），在外交代表机构外举行选举是一律禁止的，任何在外交代表机构外举行选举的企图都将「极其适得其反」。

摩尔多瓦是前苏联加盟共和国之一，右侧与乌克兰接壤，左与罗马尼亚为邻，已申请加入欧洲联盟（EU）。摩尔多瓦经常指控克里姆林宫当局试图在聂斯特河沿岸挑起紧张情势。

克里姆林宫约有1500名士兵常驻聂斯特河沿岸，并警告乌克兰与摩尔多瓦不要发动攻击。

俄罗斯将于15日到17日举行总统大选。尽管俄乌战争引发混乱，总统蒲亭（Vladimir Putin）仍预料将赢得另一个6年任期。