俄大选蒲亭稳赢 反对人士吁正午赴投票所抗议

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（法新社莫斯科17日电） 今天是俄罗斯总统大选最后一个投票日，但选举结果注定将巩固现任总统蒲亭（Vladimir Putin）的铁腕统治，克里姆林宫的反对者呼吁民众前往投票所进行大规模抗议。

面对乌克兰加强夺命轰炸，以及亲乌破坏行动团体接连入侵俄国本土，俄罗斯这次为期3天的投票已经遭到扰乱。前两天的投票日也出现抗议行为，有民众被控把染料倒入票匦或纵火焚烧，因而遭到逮捕。

俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）上月死于北极监狱前，曾号召国人今天发动抗议。遗孀尤莉雅．纳瓦纳亚（Yulia Navalnaya）选前重申丈夫生前的呼吁，要抗议者在同一时间大量挤进投票所，并于选票上写下纳瓦尼的姓名，或把票投给蒲亭以外的候选人。

俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰之后，在俄国公开异议的分子就会受到严惩。俄罗斯当局已多次警告不要对大选发动抗议。

反对人士则呼吁民众在中午12时前往投票所，希望藉此合法展现反抗蒲亭的力量。

首都莫斯科一位20多岁居民告诉法新社，他会参加中午的抗议，目的是「去看看身旁年轻支持者的面孔…感受周边有人支持抗议，还有看看这条黑暗隧道里的光明」。

这名男子出于安全理由不愿提供姓名。他还说，希望这次示威能向当局展现「这个国家有人反对冲突…反对这个政权」。