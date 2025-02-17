俄异议领袖纳瓦尼逝周年 遗孀吁流亡俄人街头抗议

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（法新社柏林16日电） 俄罗斯已故反对派领袖纳瓦尼的遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）今天呼吁流亡海外的俄罗斯人走上街头，代替那些身在俄国家乡而无法抗议的人发声。

纳瓦尼于俄国监狱逝世1周年之际，遗孀尤莉雅在德国柏林一间教堂中说：「我们必须站出来（抗议），替那些在俄罗斯却不能抗议的人挺身而出。」

她也感谢纳瓦尼的支持者，他们不顾遭报复的风险，在俄罗斯向纳瓦尼致敬。

她说：「在这种情况下站出来的人，是非常勇敢的，我非常感谢他们。」

尤莉雅目前流亡海外，她被俄国当局列入「极端分子」黑名单。她说，在俄国，人们「害怕最终被关进监狱」，「不是每个人都能成为英雄。」

在俄罗斯，任何人提到纳瓦尼或他创办的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）时，若未说明他们已被列为「极端分子」，就会面临罚款，或因屡犯而被判处最高4年徒刑。

尤莉雅说：「在这里，我们当然可以自由表达，但在俄罗斯的人民是（蒲亭）政权的俘虏。」

她又说，她和其他的反对派支持者都希望「尽快返回俄罗斯…在俄罗斯过着正常生活。」

她表示：「我并不感到绝望…坚持不放弃，这非常重要。」（译者：纪锦玲)