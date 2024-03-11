俄总统大选海外投票 流亡者：除了蒲亭谁都可以

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（法新社贝尔格勒11日电） 俄罗斯流亡人士康斯坦丁（Konstantin）逃离家园，以免被徵召入伍到乌克兰作战，但他仍想在3月中旬举行的俄国总统选举中发声，尽管没有他可以投票支持的人选。

就像俄罗斯数以千计目前流亡塞尔维亚（Serbia）中的许多人一样，他对祖国仍然非常关注，尽管那里的政治局势短期内发生变化的希望渺茫。

他没钱，住在贝尔格勒（Belgrade）一间破旧的公寓里，旅居国外的生活遇到挑战。

但流亡给了这名26岁的年轻人政治喘息空间，这在家乡难以想像。

他说：「在俄罗斯，你会因为任何事情被捕。」

他告诉法新社：「这不是一个问题，这是一个强有力的事实。」

由于反战的俄罗斯总统参选人纳德兹丁（Boris Nadezhdin）被取消资格，康斯坦丁说，他计画投一张空白选票以示抗议。

他说：「这些选举不是民主选举。它们是专制选举。」

数以百万计居住在国外的俄罗斯人有资格投票，这次选举很大程度上被视为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）加强控制权力的橡皮图章。

投票在莫斯科设有外交使馆的国家举行，其中包括莫斯科认为「不友善」的国家。

根据俄罗斯中央选举委员会网站，约有280个投票站将在约140个地区开放。

根据俄罗斯官媒塔斯社（TASS）报导，大多数投票站的开放时间将与俄罗斯国内相同，也就是从3月15日到17日，而一些大使馆将提供提前投票的机会。

居住在贝尔格勒以北城市诺威萨（Novi Sad）的35岁俄罗斯人维克托（Viktor）说：「这是我的公民义务。除了蒲亭以外，我会投票给任何人。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）