立足瑞士 报道世界
登录

俄控乌克兰飞弹攻击克里米亚城市4死 称美有责任

此内容发布于
2 分钟

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯今天表示，乌克兰以美国提供的陆军战术飞弹系统（ATACMS）飞弹攻击克里米亚半岛的塞凡堡市，造成4人丧生及百余人受伤，美国对此负有责任。

法新社报导，俄罗斯任命的官员说，一枚飞弹在塞凡堡市（Sevastopol）海滩区上空爆炸，弹片落向正在休闲的民众身上。

俄罗斯国防部表示，这次袭击使用的是美国提供的陆军战术飞弹系统飞弹，华府和基辅「要为和平居民受到蓄意飞弹攻击负起责任」。

塞凡堡行政官员拉兹沃兹哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）最初在通讯软体Telegram上发布的影片中说，这起攻击造成3名孩童和2名成人丧生，近120人受伤。他说，遇袭地点在乌奇库耶夫卡区（Uchkuyevka），当地有沙滩和旅馆。

后来他将死亡人数修正为4人，包括两名孩童，另151人须接受治疗，其中82人住院。

塞凡堡市是位于克里米亚半岛（Crimean peninsula）的黑海港口城市暨海军基地，于2014年遭俄罗斯吞并，但国际上仍承认它是乌克兰的一部分。

塞凡堡市经常受到乌克兰的攻击，但今天伤亡人数特别多。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
83
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
32
42 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
41 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团