俄控乌克兰飞弹攻击克里米亚城市4死 称美有责任

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯今天表示，乌克兰以美国提供的陆军战术飞弹系统（ATACMS）飞弹攻击克里米亚半岛的塞凡堡市，造成4人丧生及百余人受伤，美国对此负有责任。

法新社报导，俄罗斯任命的官员说，一枚飞弹在塞凡堡市（Sevastopol）海滩区上空爆炸，弹片落向正在休闲的民众身上。

俄罗斯国防部表示，这次袭击使用的是美国提供的陆军战术飞弹系统飞弹，华府和基辅「要为和平居民受到蓄意飞弹攻击负起责任」。

塞凡堡行政官员拉兹沃兹哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）最初在通讯软体Telegram上发布的影片中说，这起攻击造成3名孩童和2名成人丧生，近120人受伤。他说，遇袭地点在乌奇库耶夫卡区（Uchkuyevka），当地有沙滩和旅馆。

后来他将死亡人数修正为4人，包括两名孩童，另151人须接受治疗，其中82人住院。

塞凡堡市是位于克里米亚半岛（Crimean peninsula）的黑海港口城市暨海军基地，于2014年遭俄罗斯吞并，但国际上仍承认它是乌克兰的一部分。

塞凡堡市经常受到乌克兰的攻击，但今天伤亡人数特别多。（译者：纪锦玲）