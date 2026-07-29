俄控Telegram创办人涉共谋恐怖主义 发布国际通缉令

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯今天表示，通讯软体Telegram创办人兼执行长度洛夫（Pavel Durov）涉嫌「共谋恐怖主义」，已针对度洛夫发布国际通缉令。

出生于俄罗斯的度洛夫是知名科技创业家，长年旅居海外，拥有法国及阿拉伯联合大公国双重国籍。随着莫斯科当局近年加强管控网路，他多次与俄罗斯政府发生冲突。

度洛夫创办的Telegram是俄罗斯主要通讯平台之一。俄国官员过去曾多次试图封锁Telegram或限制其发展，以施压度洛夫交出用户资料，或促使民众改用未加密、由官方支持的替代通讯软体。

俄罗斯联邦安全局（FSB）在声明中表示：「已对Telegram管理负责人度洛夫发布国际通缉令。」

莫斯科当局近年经常以涉嫌支持「恐怖主义」或「极端主义」等罪名，打压政治异议人士及反对派人士。

俄罗斯指称，Telegram遭乌克兰安全部门用作招募平台，诱使俄罗斯民众从事破坏活动，并指控度洛夫未删除平台上的「违禁资讯」。

现年41岁的度洛夫目前居住法国，法国当局也因Telegram涉嫌散布非法内容而对他展开司法程序。

出生于俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）故乡圣彼得堡的度洛夫，曾创办被誉为「俄罗斯版脸书」的社群网站VKontakte（VK）。

2010年代中期，VKontakte在俄罗斯政府施压下易主，度洛夫也被迫离开公司，之后创立Telegram。