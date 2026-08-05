俄无人机制造商座车爆炸命危

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（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯国营媒体今天报导，俄罗斯一家无人机工厂的负责人在一起「车辆爆炸」事件中身受重伤。这似乎是数日内第2起针对俄国防务官员的暗杀未遂事件。

35岁的卡查克（Vladimir Tkachuk）是设在叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）的无人机制造商Uraldronzavod的负责人。

俄罗斯「工商日报」（Kommersant）报导，他的宾士（Mercedes-Benz）车在叶卡捷琳堡郊外的大伊斯托克村（Bolshoy Istok）发生爆炸。

事件详细经过和发生时间暂不得而知。

塔斯社（TASS）引述紧急服务单位消息人士报导：「弗拉基米尔．卡查克在车辆爆炸事件中受伤，目前在加护病房，情况危急，医生正在全力抢救他的生命。」

上传俄罗斯社群媒体的照片据称是卡查克遭到烧毁的座车底盘，周围布满烧焦的残骸。

Uraldronzavod以生产俄军用于乌克兰战场的Upyr系列第一人称视角（FPV）无人机最为人所知。

2023年创立该公司的卡查克曾被拍到向总统普丁（Vladimir Putin）展示自家无人机。

自从莫斯科于2022年2月派兵进入乌克兰以来，基辅已经锁定多位俄罗斯防务及军事相关人士为目标。

俄罗斯另一无人机制造商的负责人及创办人上周在枪击事件中受伤，检方称那是一起「谋杀未遂」。

针对最新这起袭击事件，乌克兰方面暂未发表评论。