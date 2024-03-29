俄称乌克兰涉及莫斯科音乐厅枪击 美斥无稽

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（法新社莫斯科/华盛顿28日电） 俄罗斯调查员今天说，已发现证据显示，上周在莫斯科近郊音乐厅杀害逾140人的枪手与「乌克兰民族主义者」有关。美国立即驳斥这种说法，称这是一种毫无根据的宣传。

俄罗斯从案发后一开始就表示，俄国认为乌克兰与这次袭击有关；但基辅当局予以否认，激进组织「伊斯兰国」（IS）也声称这次攻击是他们所为。

这起本月22日发生在「番红花城市大厅」（Crocus City Hall）音乐厅的攻击案造成至少143人丧命。

俄罗斯调查委员会在声明中首次表示，已发现与乌克兰有关的证据。虽然委员会描述了所谓证据的性质，但并未公布。

俄国调查委员会声明称：「透过与被拘留恐怖分子合作，研究从他们身上扣押的技术设备，并分析金融交易相关资讯，取得他们与乌克兰民族主义者有关联的证据。」

调查委员会声称，「已确认的资料」显示，攻击者从乌克兰方面收到大量现金和加密货币；此外，另一名涉入「恐怖分子融资计画」的嫌犯已被拘留。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说，俄罗斯的指控是「无稽之谈、宣传手法」，伊斯兰国才应为此次攻击负起全部责任。

柯比说：「事实上，美国试图帮忙阻止这次恐攻，克里姆林宫也知道这一点。」

美国本月初曾公开警告，美方掌握的情报显示「极端分子」计划即将在莫斯科发动攻击。柯比说，美方也曾于本月7日上午11时15分向俄罗斯安全部门发出书面警告。

在音乐厅遇袭前3天，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）将西方国家有关极端分子可能袭击的警告斥为「勒索」。

美国官员说，他们认为「呼罗珊伊斯兰国」（Islamic State Khorasan）网络的阿富汗分支应为这起枪击案负责。

西方安全分析师说，这起攻击案引发各界质疑俄国情报机构的资源配置和优先重点，这些机构一直高度关注乌克兰战争及铲除国内反对派的必要性。（译者：纪锦玲）