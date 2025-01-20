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俄称击落31架无人机、占2村庄 控乌军袭赫松州酿2死

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（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯今天表示，已击落31架主要针对工业设施的乌克兰无人机，并在乌东占领2座村庄。此外，俄国媒体报导，乌军对俄占赫松州（Kherson）发动攻击，造成2人死亡、多人受伤。

俄国国防部在通讯应用程式Telegram发文写道：「防空系统昨晚拦截并摧毁了31架乌克兰无人机。」

当地政府表示，敌方无人机企图攻击距离乌克兰边界约1000公里的鞑靼自治共和国（Tatarstan）的工业企业。

俄国国防部今天还表示，俄国部队在乌东占领了2个村庄，其中1个村庄距离乌军主要供应枢纽波克罗夫斯克（Pokrovsk）仅数公里。

俄国国防部表示，俄军分别「解放」乌东顿内茨克州（Donetsk）希夫钦科（Shevchenko）和卢甘斯克州（Lugansk）诺沃耶戈里夫卡（Novoyegorivka）。希夫钦科距离波克罗夫斯克仅约3公里。

另一方面，俄国媒体报导，乌军今天袭击乌克兰南部俄占赫松州城镇，造成2人死亡，十多人受伤。

莫斯科当局扶植的州长表示，乌军在贝希捷雷夫镇（Bekhtery）一所学校附近发射「集束弹药」，当时学生和老师正在上学途中，有儿童在这次袭击中受伤。（译者：王嘉语/核稿：陈政一）

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