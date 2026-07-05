俄称占领乌克兰康斯坦丁诺夫卡 基辅驳斥

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（法新社基辅4日电） 俄罗斯昨天宣称占领乌东据点康斯坦丁诺夫卡（Kostyantynivka），乌克兰总统泽伦斯基今天否认。当地是乌军在顿内茨克地区的据点，也是克里姆林宫的重要目标。

乌克兰陆军发言人柯瓦约夫（Andriy Kovalyov）表示，康斯坦丁诺夫卡「当地局势仍然严峻」，但仍是由乌克兰国防军掌控。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）昨天身穿军服向夺下康斯坦丁诺夫卡的部队致谢。这座战前拥有7万8000人的城市，一直是莫斯科数月以来试图攻占的目标。

康斯坦丁诺夫卡是前往乌克兰的克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫扬斯克（Sloviansk）最后几个障碍之一，攻占上述城市一直是克里姆林宫在顿巴斯的终极目标。

柯瓦约夫承认有小股俄军渗透入城，但坚称战斗仍在持续。然而，莫斯科国防部声称：「从南部到北部外围，俄罗斯部队已遍布全城。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）称此说法「不过是俄罗斯又一谎言」。他在社群媒体表示，「如果康斯坦丁诺夫卡真的在俄罗斯控制下，那么普丁或许不介意在那里与我会面，以外交途径终结这场战争。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄罗斯电台发表讲话，嘲讽泽伦斯基所提的会面提议，并称康斯坦丁诺夫卡早已是俄罗斯的一部分。

俄罗斯国防部还向乌克兰提议，格林威治标准时间6日9时至15时之间，暂停康斯坦丁诺夫卡的炮火，以进行人道移交「乌克兰阵亡士兵遗体」。