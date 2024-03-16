俄空袭敖德萨20人死含医护 泽伦斯基批「卑鄙」

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（法新社乌克兰敖德萨15日电） 俄罗斯今天以飞弹袭击乌克兰黑海港口城市敖德萨（Odesa），造成包括救援人员在内至少20人死亡，乌克兰总统泽伦斯基以「卑鄙」形容俄罗斯的这次空袭。

法新社记者在现场看到街上散落由毯子覆盖的尸体，官员发布的照片显示，疲惫不堪的紧急救援人员浑身是血和泥土，正在扑灭火势并治疗受伤同事。

地方当局表示，俄罗斯空袭击中住宅、救护车和一条天然气管线，造成至少20人死亡，另有73人受伤，包括救援人员。

目睹这次空袭的斯莱夫斯卡（Maria Slyzovska）表示，第1次空袭撼动了母亲的家，「一切毁坏殆尽」，紧接着第2枚飞弹来袭。

斯莱夫斯卡向法新社表示：「可见到有很多民众（伤亡），血溅现场，救护车驰援。我们生活在像这种俄罗斯轮盘的现实中。」

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯军队对港口枢纽发动「双击」（double-tap），第2枚飞弹击中了现场的救援人员。「双击」意指空袭或炮击后快速再对原址进行第2次攻击，赶至现场救援的人员成为目标。

敖德萨市府官员表示，俄军从被莫斯科并吞的克里米亚半岛（Crimea）发射伊斯坎德（Iskander）飞弹袭击敖德萨。

乌克兰总统府幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）说：「俄罗斯对敖德萨施以恐怖手段是敌人软弱的表现，敌人在无法保证自己领土人民安全的情况下，却攻击乌克兰平民。」 俄罗斯没有立即对这次攻击发表评论。俄军经常用无人机和飞弹攻击交通枢纽敖德萨。

这次空袭发生在俄罗斯总统大选的第1天，俄罗斯也在俄军占领的乌克兰几个州举行投票，此举激怒了乌克兰。

联合国秘书长发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）「谴责俄罗斯联邦（Russian Federation）在占领的乌克兰州举行总统选举投票」，并表示根据国际法，对这些州的「非法并吞企图」均属「无效」。 俄罗斯驻联合国副大使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）则表示，他不会评论有关「我国内政」的批评。

俄罗斯从今天起展开3天大选，目前的攻击只是俄罗斯与乌克兰之间发生的一系列致命冲突中最新的一起。