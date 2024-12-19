俄罗斯与瑞士外长通电话 讨论乌克兰冲突

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（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯今天表示，外交部长拉夫罗夫罕见与瑞士外长通话讨论乌克兰冲突。延续许久的俄乌战争已使俄国与瑞士的关系陷入冷冻。

俄国外交部表示，拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨天与瑞士外长凯西斯（Ignazio Cassis）通话，「就乌克兰冲突交换意见」；拉夫罗夫详细解释俄方对于解决当前局势的立场，并概述俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的条件。

这次通话是俄罗斯与西方官员在乌克兰冲突期间的罕见对话。值此之际，全世界正在为美国总统当选人川普（Donald Trump）重返白宫做准备。

俄罗斯对乌克兰持续将近3年的攻势，令瑞士政府对本身长期以来的中立传统产生质疑。

瑞士今年6月在乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求下主办了乌克兰和平峰会，但俄罗斯并未受邀。泽伦斯基曾说，他希望安排一场有俄方人员出席的后续会议，但俄国9月回应称不参加。

俄国外交部今天的声明并未提及拉夫罗夫与凯西斯是否讨论了第2场会议的提案，但声明指出，瑞士是「对促进和解表达兴趣的国家之一」。

瑞士外交部回应法新社提问时，证实凯西斯与拉夫罗夫通话。

瑞士并非欧洲联盟（EU）成员国，在军事上秉持中立，但已跟进其他欧洲国家，就俄国侵乌行径制裁俄罗斯。