俄罗斯入侵3周年 泽伦斯基赞扬人民「英勇」

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（法新社基辅24日电） 今天是俄罗斯2022年全面入侵乌克兰3周年，乌国总统泽伦斯基今天告诉人民，他们在作战与生活中的表现「极度英勇」，让他感到骄傲。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）发文指出：「3年的抵抗。3年的感谢。乌克兰人3年来极度英勇。我为乌克兰感到骄傲！」

他还说：「感谢所有保护及协助乌克兰的人。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）搭乘火车于今天抵达基辅，她在社群媒体X平台发文表示：「我们今天在基辅，因为乌克兰是欧洲（一分子）。在这场生存之战，不只乌克兰的命运处于危急关头，欧洲的命运也是如此。」

同样访问基辅的欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）也强调：「在乌克兰、关于乌克兰、和乌克兰一起。」他显然是在指责，美国总统川普（Donald Trump）在讨论如何结束俄乌战争的协商中，将基辅当局边缘化的行为。

根据泽伦斯基，今天有13名领袖在基辅，另有24位领导人以线上方式参与特别会议。

泽伦斯基谈到，他希望这会是一个「转捩点」。

他呼吁基辅的支持者提供安全保障，确保俄罗斯不会利用任何停火机会重整军备，并在日后再次攻击乌克兰。