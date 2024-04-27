俄罗斯发动大规模飞弹攻击 乌克兰称能源设施受损
（法新社基辅27日电） 乌克兰官员今天表示，俄罗斯昨夜发动大规模飞弹攻击，击中境内能源设施，多处发电厂设备受损。
莫斯科过去数月扩大对乌克兰电网的攻击，导致乌国停电、基辅当局要求消费者节约用电。
乌克兰军方在例行晨会中说，「俄国武装部队向本国发动另一起大规模飞弹攻击」。
乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）在社群媒体脸书发文表示：「敌人再度攻击本国能源基础设施，特别是第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）、伊凡诺-法兰科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）及利维夫州（Lviv）的设施都遭到攻击，设备受损。」
乌克兰最大供电商DTEK表示，旗下4座火力发电厂的设备在昨夜空袭中「严重受损」。
乌克兰军方说，莫斯科发射了34枚飞弹，有21枚遭击落。
第聂伯罗彼得罗夫斯克州州长赖萨克（Serhiy Lysak）表示，乌国防空部队在该州击落13枚俄国发射的飞弹。
乌国南部城市克利福洛市（Kryvyi Rih）军政机关首长维库尔（Oleksandr Vilkul）在社群平台Telegram发文说，这场攻击造成当地2人受伤。