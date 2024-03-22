俄罗斯发生恐攻酿多人死伤 乌克兰称与其无关

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯当局指出，今天在莫斯科外郊的一场摇滚演唱会发生恐怖攻击事件，音乐厅场面混乱，至少造成40人丧生和100多人受伤。乌克兰称这次恐攻与其无关。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）记者在现场报导，数名身穿迷彩服的攻击者进入音乐厅后开枪，并投掷一枚手榴弹或燃烧弹。

火势迅速在莫斯科北郊的「克洛库斯音乐厅」（Crocus City Hall）蔓延。这个音乐厅可容纳数千人，曾有许多国际最知名艺人来此演出。

国际传真社（Interfax News Agency）等多家俄罗斯媒体引述联邦安全局（FSB）报导指出，初步资讯显示，「克洛库斯音乐厅」发生恐怖攻击事件，目前已知40人死亡和100多人受伤。

俄罗斯当局指出，当恐攻发生时，约有100人逃至音乐厅地下室，其他人则逃至屋顶躲避；塔斯社（TASS）报导，建筑物约1/3出现火势。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）说，这是一次血腥的恐怖攻击。

俄罗斯当局表示，恐攻调查工作已经展开，总统蒲亭（Vladimir Putin）正听取有关这次攻击的「持续」更新报告。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在通讯软体Telegram指出，这次恐攻事件与乌克兰无关。

他说：「关于俄罗斯郊区克洛库斯市（Crocus City）发生的事件，今天在那里发生一些事件，枪击事件，由一些身分不明人士进行的恐怖行动，让我们厘清，乌克兰与这些事件绝对没有任何关系。」

白宫也称这次事件为「恐怖攻击」，表示并无立即迹象显示与乌克兰冲突有任何关联。（译者：徐睿承）