俄罗斯多地空袭乌克兰 官员证实8死数十伤

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（法新社基辅11日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯今天以飞弹、无人机及导引炸弹攻击乌克兰各地，造成8人死亡、数十人受伤。

根据首都基辅市长的说法，飞弹也击中基辅，造成包括两名孩童在内的12人受伤。

法新社记者清晨在基辅听到两次爆炸声，第一次爆炸发生数分钟后，空袭警报随即响起。

2022年2月俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，莫斯科几乎每天都对基辅发射飞弹和无人机。但近期俄军频繁动用数十枚超高速弹道飞弹进行致命攻击，让乌克兰的防空系统承受极大压力。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在社群平台X发文指出，俄罗斯今晚发射超过120架无人机及12枚飞弹，其中有一半为弹道飞弹。

乌克兰北部苏米市（Sumy）市长科布扎尔（Artem Kobzar）表示，俄罗斯以「导引空投炸弹」攻击，导致包括1名年幼女童在内的5人丧生。

当局指出，东部城镇斯拉夫扬斯克（Sloviansk）有1人在俄军攻击中死亡，俄罗斯飞弹攻击在南部敖德萨（Odesa）则夺走两条人命。

泽伦斯基说，防空部队「设法拦截了大多数目标，但无法拦截弹道飞弹」。

他再次呼吁盟国加强军援，协助乌克兰抵御俄军入侵。