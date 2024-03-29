俄罗斯将开始春季徵兵 当局称不会派往乌克兰作战

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯将于4月1日开始春季徵兵，俄国军方预计徵召数以万计的军人，以补充武装部队人员、增强后备兵力。

俄国每年于春秋两季进行徵兵，莫斯科当局指出，徵召入伍的军人不会被派往乌克兰作战。但这次徵兵之际，为乌克兰攻势进行新一波动员的传言正满天飞。

俄罗斯联邦军队总参谋部组织动员总局副局长津里扬斯基（Vladimir Tsimlyansky）今天于记者会表示：「春季徵兵将从4月1日开始。」

他说道：「徵召入伍的军人不会被派往顿内茨克人民共和国（Donetsk People’s Republic）、卢甘斯克人民共和国（Lugansk People’s Republic）、赫松州（Kherson）和札波罗热州（Zaporizhzhia）等俄国新地区的武装部队部署点。」

津里扬斯基提到，他们也不会（被送去）执行「特别军事行动」（special military operation）任务。他以俄国官方措辞「特别军事行动」称呼对于乌克兰的攻势。

俄国军方去年春季徵兵数大约14万7000人，但未透露今年的目标人数。

受徵召的军人一旦入伍后，就会面临签署志愿役契约的庞大压力，这使他们可能被送往乌克兰作战。