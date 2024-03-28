俄罗斯当局：莫斯科音乐厅恐攻死亡数增至143人

2 分钟

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯当局表示，伊斯兰极端分子宣称犯下的莫斯科近郊音乐厅恐怖攻击案，死亡人数今天攀升至143人。

这起恐攻发生在22日，事发5天后俄罗斯当局才在民防、紧急事务及救灾部（Ministry of Civil Defence, Emergencies and Disaster Relief）网站列出死者名单。

这是伊斯兰国（Islamic State）宣称在欧洲犯下的恐攻案中迄今死亡人数最多的一起，也是俄罗斯20年来最严重的一起恐攻。

俄罗斯通讯社塔斯社（TASS）引述俄罗斯卫生部长穆拉希科（Mikhail Murashko）报导，截至今天下午，仍有80名伤者住院治疗，包括6名儿童。

一位匿名医护消息人士则告诉塔斯社，门诊治疗的恐攻伤者达205人。

位于莫斯科近郊的番红花城市大厅（Crocus City Hall）音乐厅22日遭枪手闯入，朝参加音乐会的民众开枪，之后纵火焚烧建筑。

俄罗斯当局23日表示，已逮捕4名发动攻击的嫌犯和另7名疑似同伙。据俄国官媒说法，4名主嫌都来自塔吉克。其余7名嫌犯目前没有相关资料。

莫斯科的巴斯曼区（Basmanny）地方法院已裁定，将4名主嫌还押候审至5月22日，但日期很可能还会延后。